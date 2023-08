Ligue 1: le groupe de l’OM pour le déplacement à Metz, avec Aubameyang

-Publicité-

A quelques heures de sa deuxième sortie dans le championnat français, l’Olympique de Marseille a dévoilé son groupe pour le duel contre le FC Metz.

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille affronte le FC Metz à Saint-Symphorien (20h, GMT+1), à l’occasion de la deuxième journée du championnat français. Une rencontre qui intervient seulement quelques jours après l’élimination des Olympiens en Ligue des champions. Mais, les Marseillais pourront surfer sur la belle victoire face au Stade de Reims (2-1), le week-end dernier, pour relever la tête.

“C’est un coup très dur. On ne s’y attendait pas. C’était cruel et injuste. A deux options : se plaindre, baisser les bras ou rebondir. On a joué trois matchs, on a gagné deux rencontres et on a perdu un match. Il faut gagner le quatrième demain.”, a d’ailleurs déclaré l’entraîneur de l’OM Marcelino en conférence de presse d’avant match.

A quelques heures du coup d’envoi de la partie, l’entraîneur marseillais a dévoilé son groupe de joueurs retenus. 22 éléments figurent sur la liste avec notamment les recrues estivales que sont Aubameyang, Lodi, Kondogbia, Ndiaye. A noter l’absence de Ruslan Malinovskyi, en instance de départ.

Le groupe de l’OM

👥 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗘𝗡 #FCMOM



Les 2️⃣2️⃣ joueurs retenus par 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗶𝗻𝗼 pour le déplacement à Metz. pic.twitter.com/k1icMRdz3V — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2023

