Ligue 1 : Le calendrier de la saison 2022/2023 dévoilé, les dates clés

La LFP a dévoilé ce vendredi, le calendrier complet de la saison 2022/2023 de la Ligue 1. Découvrez les dates clés de ce prochain exercice.

A l’instar de la Premier League, le championnat de France connaît son calendrier pour la saison prochaine. Ce vendredi, la LFP a dévoilé la programmation de l’exercice 2022/2023 de la Ligue 1. En raison de la Coupe du Monde 2022, qui débute en novembre, il y aura quelques changements par rapport aux autres saisons.

Ainsi, la saison débutera normalement, le week-end du 6-7 août, mais elle se mettra en pause le soir de la 15e journée prévue le week-end du 12 novembre. Le championnat français reprendra le mercredi 28 décembre, quelques jours après la finale du Mondial qatari. A noter que la Ligue 1 aura droit à son boxing-day cette saison avec une 17e journée programmée le 1er janvier 2023. La dernière levée est prévue pour le dimanche 4 juin 2023, soit deux semaines plus tard que les autres années.

Le premier match de cette nouvelle édition de la Ligue 1, verra s’opposer le PSG, champion en titre, et le Clermont FC. Le club de l’international béninois Jodel dossou, maintenu de justesse dans l’élite française, va démarrer sa saison contre le pire adversaire possible. Quant au vice-champion marseillais, il recevra Reims à l’Orange Vélodrome. L’Olympique Lyonnais accueillera, de son côté, le promu Ajaccio et la surprise strasbourgeoise aura fort à faire d’entrée de jeu face à Monaco à la Meinau.

Le programme de la 1ère journée

Clermont-PSG

OM-Reims

Strasbourg-Monaco

Rennes-Lorient

Toulouse-Nice

Lens-Brest

Lyon-Ajaccio

Angers-Nantes

Lille-Auxerre

Montpellier-Troyes

Les dates clés

PSG-Monaco (28 aout, 4e journée)

Monaco-OL (11 septembre, 7e journée)

OL-PSG (18 septembre, 8e journée)

OM-Rennes (18 septembre, 8e journée)

PSG-OM (16 octobre, 11e journée)

OM-OL (6 novembre, 14e journée)

Monaco-OM (13 novembre, 15e journée)

Rennes-PSG (15 janvier, 19e journée)

OM-Monaco (29 janvier, 20e journée)

Monaco-PSG (12 février, 23e journée)

OM-PSG (26 février, 25e journée)

Rennes-OM (5 mars, 27e journée)

PSG-Rennes (19 mars, 28e journée)

PSG-OL (2 avril, 29e journée)

OL-OM (23 avril, 32e journée)

OL-Monaco (21 mai, 36e journée)