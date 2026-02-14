Ligue 1 J22 : l’OM mène contre Strasbourg au Vélodrome

Marseille accueille Strasbourg à l’Orange Vélodrome dans une atmosphère électrique, les supporters montrant leur mécontentement avant le coup d’envoi et les virages observant une interruption de quinze minutes. Sur la pelouse, c’est François Letexier qui officie comme arbitre de la rencontre.

Les Alsaciens se montrent les premiers dangereux : sur un centre de Moreira, Godo place une tête décroisée qui heurte le poteau alors que Rulli était battu (4e). L’OM tente de répliquer et voit Greenwood éliminer deux adversaires avant d’armer une frappe qui file à côté (12e).

La réponse marseillaise est immédiate. À l’initiative d’une belle combinaison, Gouiri sert Greenwood qui, d’un piqué maîtrisé, trompe Penders et donne l’avantage aux locaux (1-0, 14e). Le but intervient alors que les tribunes commencent à reprendre place.

La partie se durcit ensuite : Pavard reçoit le premier carton pour une intervention sur Panichelli (26e). Dans la minute suivante, Gouiri se procure une occasion manquée et, peu après, Panichelli ne parvient pas à convertir une bonne position pour le Racing (29e).

Avant la pause, Penders doit s’employer face à Aubameyang en repoussant deux tentatives (39e). Panichelli tente un lob sur un service de Moreira mais son ballon survole légèrement le cadre (40e). Plus tard, un coup franc enveloppé de Moreira manque de la puissance nécessaire pour inquiéter Rulli (43e).

Dans le temps additionnel de la première période, Chilwell se retrouve en position de tir et envoie une frappe croisée qui frôle le cadre marseillais (45e). À la mi-temps, l’OM mène donc grâce à Greenwood, qui porte son compteur en championnat à 14 réalisations.