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Ligue 1 : Brunner marque encore, Monaco bat Lens 2-1 et prend la tête

L’AS Monaco a battu Lens 2-1, vendredi 18 septembre au stade Louis-II, lors de la 5e journée de Ligue 1. Paris Brunner a ouvert le score avant un but contre son camp de Jonathan Gradit en fin de match, un succès qui place Monaco seul en tête avec 13 points.

Geraud Antonio
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Ligue 1 : Brunner marque encore, Monaco bat Lens 2-1 et prend la tête
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Brunner a donné l’avantage aux Monégasques à la 32e minute. Lens a égalisé par Matthieu Udol à la 57e, mais Gradit a détourné le ballon dans ses propres filets à la 84e minute sous la pression monégasque, offrant les trois points aux joueurs de Filipe Luís.

À 20 ans, Paris Brunner porte désormais son total à six buts cette saison. Monaco compte quatre victoires et un nul après cinq journées et prend provisoirement trois points d’avance sur Lille et Rennes, qui ont encore un match à jouer.

Lens reste dixième avec quatre points après une semaine agitée marquée par le départ de Dino Toppmöller. Yannick Cahuzac, nommé pour assurer la succession, a débuté par cette défaite au stade Louis-II malgré l’égalisation d’Udol en seconde période.

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Folarin Balogun a également fait son retour avec Monaco en entrant en fin de rencontre. L’attaquant américain n’avait plus joué depuis la Coupe du monde, après l’échec d’un départ vers la Premier League pendant le mercato.

Monaco atteint ainsi 13 points sur 15 possibles avant la suite de la 5e journée. Lens reste à quatre points et tentera de relancer sa saison après la trêve internationale.

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