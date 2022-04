Ligue 1 : Brest et Nantes se neutralisent, Monaco vient à bout de Troyes

Monaco a eu des difficultés mais s’est imposé contre Troyes (2-1), à l’occasion de la 31è journée de Ligue 1, ce dimanche. De son côté, Brest, de l’international béninois Steve Mounié, a été contraint au partage des points avec Nantes.

Les matchs de la 31è journée du championnat français se sont poursuivis dans l’après-midi de ce dimanche. À domicile, Monaco a eu tout le mal du monde pour venir à bout de Troyes. Dominateurs en début de rencontre, les monégasques concrétisaient leur belle entame par un sublime coup franc de Caio Henrique, enroulée sous la barre transversale (1-0, 19e). Les coéquipiers de Wissam ben Yedder poussaient ensuite pour faire le break, mais vont se faire surprendre derrière, avec l’égalisation d’Iké Ugbo pour les visiteurs (1-1, 39e).

Au retour des vestiaires, avec le score toujours nul, Monaco va pousser pour reprendre l’avantage. Et c’est le nouvel entrant, Kevin Volland, qui va permettre au club du Rocher de prendre l’avance avec une reprise puissante qui se logeait dans la lucarne gauche du portier adverse (2-1, 57e). Le score ne va plus bouger avant la fin de la rencontre, et Monaco se relance dans la course à l’Europe. Dans les autres rencontres, le stade Brestois, du béninois Steve Mounié, a été tenu en échec à domicile (1-1).

Les brestois ont concédé l’ouverture du score à la 10è minute, sur une réalisation de Kolo Muani, avant d’égaliser à la 67è sur un but de Chardonnet. Avec ce résultat, Nantes reste bloqué au huitième rang, tandis que Brest court vers le maintien. Enfin, le match entre Lille et Angers s’est également soldé par un match nul (1-1). Au classement, Lille reste septième et se retrouve à trois points de Strasbourg (4e) et de Nice (5e). Angers prend six points d’avance sur Saint-Étienne qui est barragiste.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Imprimer