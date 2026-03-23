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Ligue 1 béninoise: Coton FC conserve son trône, Buffles en embuscade, le point de la 21è journée

Peu de buts, mais du suspense. La 21e journée de la Ligue 1 béninoise version 2025-2026 a confirmé l’intensité du championnat, avec plusieurs matchs nuls et des écarts toujours aussi serrés en tête du classement.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
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Bénin - Sport
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Ligue 1 béninoise: Coton FC conserve son trône, Buffles en embuscade, le point de la 21è journée
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La 21e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026 a confirmé l’équilibre du championnat, marqué par de nombreux matchs nuls et une lutte toujours serrée en tête. Peu prolifique, le week-end a vu plusieurs équipes se neutraliser, à l’image de Bani Gansè face à Espoir FC (0-0) ou encore Damissa contre USS-Kraké (1-1). Même constat pour AS Cotonou et Dragons (1-1).

Dimanche, la tendance s’est poursuivie avec les nuls entre JS Pobè et Hodio (1-1), puis entre l’ASPAC et le leader Coton FC (2-2), seule rencontre véritablement animée. Buffles FC, dauphin au classement, a été accroché par Dadjè (0-0), laissant filer une occasion de prendre la tête. Dans ce contexte fermé, certaines formations ont su se démarquer. SOBEMAP s’est imposé à l’extérieur face aux Cavaliers (0-1), tandis qu’Ayéma a créé la surprise sur la pelouse de Dynamo d’Abomey (0-1). ASVO, de son côté, a dominé Loto-Popo (1-0).

Au classement, Coton FC conserve la première place avec 41 points, talonné par Buffles et SOBEMAP (40 points). En bas de tableau, la pression s’accentue pour Dadjè et Cavaliers, en grande difficulté.

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Classement à la fin de la 21e journée

1er : Coton FC — 41 pts (+15)
2e : Buffles FC — 40 pts (+13)
3e : AS SOBEMAP FC — 40 pts (+11)
4e : Loto-Popo FC — 37 pts (+09)
5e : AS Cotonou — 37 pts (+09)
6e : ASPAC FC — 36 pts (+14)
7e : Damissa FC — 32 pts (+05)
8e : Dynamo d’Abomey — 29 pts (+00)
9e : Espoir FC — 28 pts (-03)
10e : Dragons FC — 27 pts (-04)
11e : Hodio FC — 24 pts (-02)
12e : ASVO FC — 24 pts (-05)
13e : Bani Gansè — 19 pts (-05)
14e : JS Pobè FC — 19 pts (-06)
15e : USS-Kraké — 19 pts (-06)
16e : Ayéma FC — 18 pts (-10)
17e : Dadjè — 14 pts (-21)
18e : US Cavaliers — 13 pts (-14)

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