Ligue 1 béninoise: Coton FC conserve son trône, Buffles en embuscade, le point de la 21è journée

Peu de buts, mais du suspense. La 21e journée de la Ligue 1 béninoise version 2025-2026 a confirmé l’intensité du championnat, avec plusieurs matchs nuls et des écarts toujours aussi serrés en tête du classement.

La 21e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026 a confirmé l’équilibre du championnat, marqué par de nombreux matchs nuls et une lutte toujours serrée en tête. Peu prolifique, le week-end a vu plusieurs équipes se neutraliser, à l’image de Bani Gansè face à Espoir FC (0-0) ou encore Damissa contre USS-Kraké (1-1). Même constat pour AS Cotonou et Dragons (1-1).

Dimanche, la tendance s’est poursuivie avec les nuls entre JS Pobè et Hodio (1-1), puis entre l’ASPAC et le leader Coton FC (2-2), seule rencontre véritablement animée. Buffles FC, dauphin au classement, a été accroché par Dadjè (0-0), laissant filer une occasion de prendre la tête. Dans ce contexte fermé, certaines formations ont su se démarquer. SOBEMAP s’est imposé à l’extérieur face aux Cavaliers (0-1), tandis qu’Ayéma a créé la surprise sur la pelouse de Dynamo d’Abomey (0-1). ASVO, de son côté, a dominé Loto-Popo (1-0).

Au classement, Coton FC conserve la première place avec 41 points, talonné par Buffles et SOBEMAP (40 points). En bas de tableau, la pression s’accentue pour Dadjè et Cavaliers, en grande difficulté.

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Classement à la fin de la 21e journée