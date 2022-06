Ligue 1 : après Kylian Mbappé, Emmanuel Macron pousse pour Zinedine Zidane

Artisan de l’ombre dans la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, Emmanuel Macron pousse également pour la venue de Zinedine Zidane en France. Le président français a confié qu’il aimerait voir l’ancien entraîneur du Real Madrid s’asseoir sur le banc d’un club de Ligue 1.

Grand défenseur du foot français ou simple charmeur en cette veille des élections législatives, Emmanuel Macron multiplie les sorties médiatiques pour parler de son amour pour le cuir rond. Après son entretien avec la presse locale où il a notamment parlé de son rôle dans le choix de Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le PSG, l’actuel locataire de l’Elysée a cette fois-ci confié tout le bien qu’il pensait de Zinedine Zidane. Et le dirigeant français a indiqué qu’il aimerait bien voir l’ancien entraineur du Real Madrid officier sur le banc d’un club dans l’hexagone.

« Je n’ai pas parlé à Zinedine Zidane, mais j’ai une immense admiration pour lui, le joueur, l’entraîneur. On a très envie d’avoir, dans le championnat français, un sportif et coach de ce talent qui a su ramener trois grandes coupes que nous convoitons beaucoup pour nos clubs. Je souhaite pour le rayonnement du championnat français et pour la France qu’il revienne et qu’il vienne entraîner un grand club français, ce serait formidable. C’est mon rôle de dire que la France est une grande nation de sport et de foot, qu’il y a des publics formidables, qui aiment ce sport. C’est important pour nous que les meilleurs qu’on a formés, qui ont parfois rayonné à l’international, puissent revenir », a déclaré le chef de l’Etat.

Reste désormais à savoir si le Champion du monde 1998 va répondre à cet appel du président français. Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, l’ancien madrilène rêve de succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. D’où son envie actuelle de patienter jusqu’à la Coupe du monde au Qatar l’hiver prochain, et un éventuel départ du sélectionneur des Bleus, avant de se lancer dans un nouveau projet avec un club.