Liga: le point médical du Real Madrid avant le déplacement à Betis Séville

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a fait le point sur les locataires de l’infirmerie madrilène, avant le déplacement sur la pelouse du Betis Séville à l’occasion de la 16è journée de Liga.

Si le Real Madrid suivra avec attention le choc de ce weekend entre le Barça et Gérone, les Madrilènes mettraient également le paquet sans doute pour le match contre le Betis Séville, samedi, à l’occasion de la 16è journée de Liga. Leaders au classement, à égalité avec les Blanquivermells Gironistes, les Merengues doivent prendre les trois points de la victoire face à l’actuel dauphin du championnat pour éviter toute surprise désagréable.

Du même Pays:

Et pour cette rencontre décisive, la Casa Blanca est déjà à pied d’œuvre. En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur Carlo Ancelotti a fait le point sur l’état de son groupe. L’occasion pour le technicien italien de donner des nouvelles des pensionnaires de l’infirmerie madrilène, garnie de patients VIP: «Courtois et Militao se rétablissent bien. Tchouaméni est sur le point de revenir et pour Camavinga et Vinicius, il faudra attendre l’année prochaine.»

Le coach de 64 ans a également donné des nouvelles d’Arda Güler, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute officielle avec la Casa Blanca. Et apparemment, la pépite turque devrait faire ses débuts avec sa nouvelle formation dans les prochaines semaines.

« Güler est dans la dernière partie de sa convalescence. La semaine prochaine, il commencera à travailler à haute intensité et sera prêt pour les derniers matches de l’année ou pour le début de l’année prochaine. Je parle à tous les joueurs blessés et j’ai besoin de beaucoup de temps parce que nous avons beaucoup de joueurs blessés.» Pour rappel, le match Betis-Real Madrid est prévu demain après-midi, à partir de 16h15 (GMT+1).