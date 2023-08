Liga: le Barça accroché par Getafe, Xavi accuse l’arbitrage

Pour son premier match de la saison en Liga, ce dimanche soir, le FC Barcelone a été contraint au partage des points, après son nul (0-0) sur la pelouse de Getafe. Après la rencontre, l’entraîneur des Blaugranas Xavi a dézingué l’arbitrage.

Le FC Barcelone a démarré la défense de son titre en Liga ce dimanche, avec un déplacement sur la pelouse de Getafe. Pour cette première journée du championnat espagnol, les champions en titre n’ont pu mieux faire qu’un match nul et vierge. Le Barça lâche donc déjà deux points dans la course au titre. La rencontre a surtout été trop hachée, marquée par beaucoup trop d’agressivité, et des décisions arbitrales qui font déjà polémique. Il y a notamment eu deux expulsions, dont une de chaque côté.

Après la rencontre, l’entraîneur des Culés, Xavi, était hors de lui. Il s’en est notamment pris à l’arbitrage de Cesar Soto Grado, aux commandes pour ce match. «Je ne vois aucune main nulle part. S’il n’y a pas de main claire, ne sifflez pas, c’est ce qu’ils nous ont dit. L’arbitre a inventé la main. C’est comme ça», déclare l’entraîneur catalan après que l’arbitre ait sifflé une main de Gavi, alors que le Barça aurait pu avoir un pénalty. Il a ajouté : «si nous vendons le produit LaLiga et que nous avons cela, cela n’aide personne… C’est une accumulation de choses, ils les laissent jouer, ils sifflent contre nous… (…) C’est normal que les gens ne veulent plus regarder de football. Le produit d’aujourd’hui est une honte.»

Également expulsé, Xavi explique au micro de DAZN : «Je lui ai dit qu’ils leur autorisaient beaucoup de fautes mais pas à nous et c’est pour ça qu’il m’a expulsé. L’autre jour, nous avons eu une réunion avec les arbitres et comme premier changement dans le règlement, ils nous ont dit qu’ils allaient mieux comprendre les entraîneurs, parce que nous sommes tendus et qu’ils comprenaient que nous étions en compétition. Ce n’est pas ce qui s’est passé aujourd’hui. Mais mon expulsion n’a pas d’importance». Autant dire que la saison ne débute pas idéalement du côté du FC Barcelone.

