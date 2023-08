Liga: l’Atlético Madrid domine Grenade

La première journée de la Liga a pris fin ce lundi soir, avec, la réception de Grenade par l’Atlético Madrid. Les Colchoneros se sont imposés sur le score de 3-1 et lancent idéalement leur saison.

Dès le coup d’envoi, les hommes de Simeone ont pris le contrôle du terrain et ont rapidement exercé une pression constante sur l’équipe adverse. Cette domination s’est concrétisée peu avant la mi-temps, lorsque l’attaquant Alvaro Morata a saisi une occasion en or pour ouvrir le score. Suite à un centre précis de César Azpilicueta, mal repoussé par Vallejo, Morata a été à l’affût au point de penalty et n’a laissé aucune chance au gardien Ferreira (1-0, 45+4e).

Le retour des vestiaires a marqué un changement de dynamique dans le match. Les visiteurs, jusqu’alors malmenés et incapables de se créer une seule occasion franche en première mi-temps, ont montré une détermination nouvelle dès le début de la deuxième période. Le jeune Samu Omorodion, âgé de 19 ans, a été à l’origine de l’égalisation pour Grenade, inscrivant ainsi son premier but chez les professionnels à la 62e minute, portant le score à 1-1.

Mais, l’espoir de Grenade n’a été que de courte durée. À peine cinq minutes après l’égalisation, c’est Memphis Depay qui a pris les choses en main pour l’Atlético. L’attaquant néerlandais a décoché une frappe surpuissante qui s’est logée dans la lucarne droite du gardien Ferreira, redonnant ainsi l’avantage à son équipe avec un score de 2-1 à la 67e minute.

L’Atlético Madrid n’a pas relâché la pression sur son adversaire et a continué à dominer le jeu jusqu’à la fin du match. Les efforts acharnés des coéquipiers d’Antoine Griezmann ont finalement été récompensés lors des dernières minutes du temps réglementaire. Marcos Llorente a ajouté un troisième but pour l’Atlético à la 90+8e minute, scellant ainsi la victoire de son équipe avec un score final de 3-1.

