Liga: Ancelotti et Xavi fustigent le calendrier et le temps additionnel à rallonge

Après Pep Guardiola en Angleterre, c’est au tour de Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, et Xavi, coach du FC Barcelone, de fustiger le calendrier infernal dans le football et les nouvelles règles qui rallongent le temps additionnel.

« Ils essaient d’améliorer la qualité du spectacle en mettant plus de minutes de jeu, plus de matchs. Pourtant, c’est simple: pour améliorer la qualité, il faut diminuer un peu la quantité« , a estimé Carlo Ancelotti lors d’une conférence de presse du Real Madrid, relayé par RMC Sport ce vendredi.

Il ajoute: « Mais le problème, c’est que les entraîneurs et les joueurs n’ont pas leur mot à dire. Le football n’est pas géré comme il devrait l’être. Ils veulent mettre plus de matchs pour gagner plus d’argent. Les joueurs souffrent de plus de blessures. Ils ne peuvent pas démontrer leurs qualités au maximum. Il y a des joueurs très bons qui sont fatigués, blessés, etc. Quand est-ce que ça changera? Je ne sais pas« .

Un gros coup de gueule de Carlo Ancelotti, qui n’est pas le seul à penser ainsi en Liga. Également en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a tenu des propos similaires. « Je suis d’accord avec Guardiola, l’autre jour il s’est plaint et à juste titre. Je pense que nous ne pensons pas au joueur mais au business« , a jugé l’entraîneur catalan.

Et à la question de savoir si une grève est nécessaire pour faire bouger les choses, Xavi a estimé que « c’est aux footballeurs de décider« . Ce qui est clair, c’est que la grogne monte de plus en plus dans les rangs des acteurs du football. Les instances dirigeantes devront réagir pour faire passer le bien-être des joueurs avant les considérations économiques.

