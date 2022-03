Libéria: Goodluck Jonathan à Monrovia pour une session extraordinaire du Parlement de la CEDEAO

Les parlementaires régionaux sont chargés de promulguer des lois uniformes et des législations rigoureuses qui permettent la création d’une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente bâtie sur la bonne gouvernance.

« Je suis arrivé à l’aéroport international Roberts, à Monrovia, à un accueil chaleureux de fonctionnaires du gouvernement libérien, du personnel de l’ambassade du Nigéria et des membres du Parlement de la CEDEAO », a ajouté l’ex-dirigeant du Nigéria, adressant ses vifs remerciements aux membres de la 5ème législature de la CEDEAO qui l’ont invité à participer à ce programme qui, par tous les moyens, fait avancer la cause de la démocratie dans la sous région.

« Trois ans et demi après ma dernière visite à Monrovia, après avoir été ici en service électoral en décembre 2018, je suis heureux de me rendre à nouveau au Libéria », a déclaré Goodluck Jonathan qui souligne que cette fois-ci, il y est, pour participer à la première session extraordinaire 2022 du Parlement de la CEDEAO, en cours à Monrovia.

