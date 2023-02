Libération des soldats ivoiriens au Mali: Ali Bongo félicite la médiation de Faure Gnassingbe

En visite d’Etat à Libreville, le président togolais Faure Gnassingbe a été félicité par son homologue gabonais Ali Bongo pour l’efficacité de sa médiation qui a permis la libération des soldats ivoiriens arrêtés et condamnés au Mali.

Le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé a effectué lundi et mardi derniers, une visite de travail et d’amitié au Gabon. A l’occasion de ce séjour au Gabon, Faure Gnassingbe et son homologue Ali Bongo ont eu des entretiens fructueux au cours desquels ils ont évoqué des sujets se rapportant aux questions bilatérales, régionales, continentales et internationales de l’heure.

Abordant les questions d’ordre bilatéral, les présidents Ali Bongo et Faure Gnassingbe se sont félicités de l’excellence des relations d’amitié, de fraternité et de coopération qui unissent la République Gabonaise et la République Togolaise et ont réitéré leur ferme volonté d’œuvrer à les renforcer dans le cadre d’avantages mutuellement bénéfiques.

La diplomatie togolaise félicitée

S’agissant de la préservation de la paix et de la stabilité à l’échelon régional, le président Ali Bongo a salué l’efficacité des actions diplomatiques mises en œuvre par le président de la République Togolaise pour garantir l’entente cordiale, la paix, la sécurité et la stabilité au sein de la CEDEAO.

Il s’est particulièrement félicité de l’efficience de la médiation du président Faure Gnassingbe ayant abouti à la récente libération, par les autorités maliennes, de soldats ivoiriens.

Les deux Chefs d’État ont également réitéré leur appel pour une transition apaisée au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Tchad. Ils ont, par ailleurs, invité toutes les parties à plus d’actions concertées entre les États de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC) pour une convergence d’actions en vue d’un aboutissement heureux des processus en cours dans ces pays.