 Liban: le Jihad islamique revendique l’infiltration en Israël

Le groupe Jihad islamique palestinien a revendiqué l’infiltration de combattants depuis le Liban à la frontière avec Israël. Cette provocation intervient alors qu’Israël annonce avoir éliminé plusieurs suspects armés, dans un contexte de tensions croissantes liées à la récente offensive du Hamas palestinien.

Le Jihad islamique palestinien a annoncé sa responsabilité dans l’infiltration de combattants à partir du Liban vers la frontière avec Israël. Cette déclaration survient au troisième jour d’une guerre déclenchée par une offensive surprise du Hamas palestinien contre Israël, un conflit qui suscite des préoccupations internationales quant à sa propagation et à son impact sur la stabilité régionale.

L’infiltration à la frontière israélo-libanaise a été précédée par des informations faisant état de “plusieurs suspects armés” abattus par les forces israéliennes. Les Brigades al-Qods, la branche militaire du Jihad islamique, ont revendiqué l’opération, bien que les circonstances exactes de cette infiltration demeurent à clarifier.

- Publicité-

Cette provocation soulève des inquiétudes supplémentaires dans une région déjà instable, où les affrontements entre groupes palestiniens et Israël ont conduit à des pertes humaines et à des dégâts matériels considérables. Les conséquences de ces actes d’hostilité sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les efforts de médiation et de désescalade.