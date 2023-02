« L’histoire de Magic System a commencé à Cotonou », A’Salfo teste les béninois sur scène

Lors de leur concert, le weekd-end dernier au Bénin, le groupe Magic System a fait des confidences sur le début de leur carrière à Cotonou.

Le Bénin fait partie des nids de la fondation de la carrière du groupe Magic System. C’est l’une des révélations faites par A’Salfo dimanche dernier sur scène à Cotonou.

« On m’a dit que le Bénin maitrise toutes les chansons de Magic System, en même temps, il faut dire que l’histoire de Magic System a commencé un peu à Cotonou« , a confié le lead vocal du groupe Magic System.

Selon lui, quand ils ont lancé leur carrière, leur première tournée hors de la Côte d’Ivoire a été accueillie par Cotonou. Et, dit-il, « On a gardé un bon souvenir parce qu’à l’époque, on jouait au Hall des arts, je trouvais la salle gigantesque. La dernière fois où on y a été , j’ai trouvé la salle, j’ai di, ah bon, c’est devenu petit hein« , a déclaré A’Salfo.

A’Salfo teste les béninois

N’étant pas surpris que les béninois maitrisent les chansons de leur répertoire, l’artiste décide de tester le public. « Donc, ça ne me surprend pas que les cotonois et les béninois connaissent les chansons de Magic System, mais ce soir on va faire un test, il y a longtemps qu’on a pas joué ici. On va faire un test et je vais voir si vous êtes encore dans le gamme comme on le dit« , a-t-il proposé.

Une option qui n’a pas déçu A’Salfo qui a été accompagné par le public béninois lorsqu’il a entonné le titre « Tout dépend… de ta volonté… », du groupe Magic System.