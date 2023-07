L’Estonie soutient la fourniture d’armes à sous-munitions à l’Ukraine

- Publicité-

La Première ministre estonienne, Kaja Kallas, a exprimé son soutien à la décision des États-Unis de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine. Bien que cette position soit motivée par le désir d’aider l’Ukraine dans sa défense contre la Russie, elle suscite des débats quant à l’utilisation de ces armes et aux risques potentiels pour les civils.

La Première ministre estonienne, Kaja Kallas, a soutenu la décision des États-Unis de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine lors du sommet de l’OTAN. Dans une déclaration faite en marge de la réunion, Kallas a affirmé que l’aide à l’Ukraine devait être fournie aussi longtemps que nécessaire et a souligné que les armes à sous-munitions pourraient être considérées lorsque d’autres types de munitions seraient épuisés.

Kallas a déclaré : « Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour aider l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Et bien sûr, lorsqu’il n’y aura plus de munitions autres que les bombes à fragmentation, je pense que nous devrions également les fournir. L’Ukraine a déclaré qu’elle ne les utiliserait pas sur les territoires où il y a des civils, ils les utiliseront simplement pour se protéger et pousser la Russie vers la Russie ».

Cependant, cette position favorable à la fourniture d’armes à sous-munitions suscite des débats et des préoccupations au sein de la communauté internationale. Les armes à sous-munitions sont controversées en raison de leur impact humanitaire, en particulier sur les civils. Ces armes dispersent de nombreux projectiles sur une large zone, créant des risques pour la population civile pendant et après les conflits.

Les partisans de l’aide à l’Ukraine soutiennent que la situation actuelle est exceptionnelle et que l’Ukraine a besoin de moyens efficaces pour se défendre contre l’agression russe. Cependant, les opposants soulignent les préoccupations humanitaires et le risque que ces armes puissent affecter les civils dans les zones de conflit.