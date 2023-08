L’Espagne s’offre la 1ere Coupe du monde féminine de son histoire

-Publicité-

Après plusieurs semaines de compétition, la Coupe du monde féminine 2023 s’est achevée ce dimanche avec le sacre de l’Espagne. La Roja a battu l’Angleterre (1-0) en finale, pour s’offrir le trophée pour la première fois de son histoire.

L’Espagne est donc la nation féminine la plus forte du monde. Certainement l’équipe la plus régulière de cette Coupe du monde, qui s’est déroulée en Océanie, la Roja a remporté le trophée ce dimanche en battant l’Angleterre en finale de la compétition sur le score de 1-0. Une belle revanche pour les équipières de Alexia Putellas, un an après leur défaite en quart de finale de l’Euro 2022 face aux futures vainqueures de la compétition.

Devant près de 76.000 spectateurs, l’Espagne a étalé sa supériorité technique et tactique dominant largement des Anglaises, qui sont totalement passées à côté de leur finale. L’unique but de la partie a été inscrit par Olga Carmona. Buteuse dans le money-time lors de la demi-finale contre la Suède, la défenseure du Real Madrid a ouvert le score d’une frappe croisée à ras de terre, imparable pour la gardienne anglaise (29e).

La Roja aurait pû faire le break en deuxième mi-temps, mais la meilleure buteuse de l’histoire de l’Espagne, Jennifer Hermoso, a raté sa tentative sur penalty. Qu’importe, le pays ibérique tenait son avance jusqu’au bout et devient la 5e nation à soulever le trophée de la Coupe du monde féminine.

Les coéquipières d’Olga Carmona et Aitana Bonmati rentrent également dans l’histoire du football espagnol en décrochant le premier titre de leur histoire, 13 ans après le sacre de la sélection masculine en Afrique du Sud.

