L’Espagne et le Maroc se font la guerre pour la pépite du Barça, Lamine Yamal

Jeune étoile prometteuse du FC Barcelone, Lamine Yamal est déjà convoité par plusieurs sélections. Tant l’Espagne que le Maroc lorgnent déjà sur ce joueur âgé de seulement 16 ans.

Le prometteur ailier droit fait parler de lui en accumulant trois apparitions avec l’équipe première du FC Barcelone, totalisant 106 minutes de jeu. Ces performances ont attiré l’attention du sélectionneur espagnol Luis De La Fuente, qui envisage sérieusement d’intégrer Lamine Yamal dans la prochaine liste de la Roja, selon les informations relayées par Mundo Deportivo, un quotidien sportif espagnol.

Lamine Yamal semble avoir réussi son adaptation au sein de l’équipe dirigée par l’emblématique Xavi au cours des derniers mois. Cette progression a particulièrement impressionné Luis De La Fuente, qui a développé une confiance croissante envers les compétences du jeune joueur. Ainsi, la presse espagnole, sûre de cette potentielle convocation, explique que le sélectionneur pourrait inclure Yamal dans la liste des joueurs appelés à affronter la Géorgie (le 8 septembre) et Chypre (le 12 septembre) dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.

Cependant, une note d’incertitude plane sur la situation. Initialement attendu dans la liste de la sélection espagnole U18, Lamine Yamal est étonnamment absent, ouvrant la porte à diverses spéculations de part et d’autre des Pyrénées. Ce flou est amplifié par le statut particulier du jeune joueur. En plus de sa nationalité espagnole, il reste éligible pour représenter la Guinée Équatoriale, pays d’origine de sa mère, ainsi que le Maroc, le pays de son père.

Suite à la demi-finale historique de l’équipe nationale marocaine lors de la dernière Coupe du Monde, les Lions de l’Atlas ont montré un désir ardent de capitaliser sur leur succès en récupérant des talents émergents tels que Lamine Yamal. Rabie Takassa, recruteur pour la fédération marocaine, a clarifié la situation en soulignant que le joueur pouvait choisir entre trois équipes en raison de ses racines familiales diverses. Dans une déclaration au quotidien espagnol, Takassa a affirmé : « Son père est marocain, sa mère est originaire de Guinée équatoriale et il est né en Espagne, il peut donc choisir entre trois équipes. Finalement, il jouera là où il se sent le mieux, là où son cœur lui dit. »

À la croisée des chemins dans sa jeune carrière, Lamine Yamal, qui a déjà évolué de la sélection U15 à U19 avec l’Espagne, se trouve face à une décision cruciale. L’Espagne et le Maroc sont tous deux séduits par ce talent catalan qui a à peine atteint ses 16 ans. L’avenir du jeune prodige semble prometteur, et il ne lui reste plus qu’à trancher, en écoutant les conseils de son cœur, vers quelle nation il portera fièrement ses couleurs sur la scène internationale.

