L’Espagne annonce l’envoi d’autres systèmes de défense aérienne en Ukraine

L’Espagne va envoyer à l’Ukraine deux systèmes de défense aérienne Hawk supplémentaires, a annoncé jeudi le gouvernement espagnol.

Début novembre, Madrid avait annoncé l’envoi de quatre lance-missiles Hawk et d’un système antiaérien Aspide, notamment. « Deux lanceurs supplémentaires vont être envoyés, car c’est précisément » ce que l’OTAN « nous a demandé », a déclaré la ministre de la défense, Margarita Robles, lors d’une rencontre avec la presse. « Nous sommes fermement engagés aux côtés de l’Ukraine, parce que nous comprenons qu’elle exerce son droit légitime à l’autodéfense, qu’elle est victime d’une invasion et d’une guerre cruelle », a-t-elle ajouté.

Selon son ministère, soixante-quatre militaires ukrainiens seraient formés à Tolède (Centre), à partir de la semaine prochaine, dans des domaines tels que le déminage et le tir de précision, vingt et un autres reçoivent cette semaine à Almeria (Sud) une formation au maniement de l’obusier 105/14 et dix-neuf ont été formés ces derniers jours à l’utilisation du système Aspide.

L’Espagne a la capacité de former environ quatre cents militaires ukrainiens tous les deux mois, a-t-il précisé. La colonelle Ioulia Tarassiouk de l’état-major ukrainien, reçue jeudi par Margarita Robles, a souhaité que ces formations aident les forces ukrainiennes « non seulement à combattre, mais aussi à gagner cette guerre ».

Vendredi dernier, l’Ukraine a annoncé avoir reçu de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne. La livraison de ces nouveaux systèmes visent à renforcer la défense militaire de l’Ukraine contre l’offensive moscovite marquée par des drones difficiles à contrer. La livraison vient notamment des États-Unis, l’Espagne et la Norvège.