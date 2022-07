Les prévisions astrologiques du lundi 04 au dimanche 10 juillet 2022

Grande joie ou tracasseries, voici les prévisions astrologiques de la semaine du 04 au 10 juillet 2022.

Bélier

Secret gardé. La situation évolue bien mais il faut être prudent, rien n’est joué. Mars suggère de tenir votre cap et le calendrier sans dévoiler vos plans. Restez évasive, vous dissuaderez les indiscrets de vous questionner. Sous l’effet de Vénus les relations sont dynamiques, on se réinvente tous les jours avec amour. Le plus : une méthode adaptée à vos engagements est le gage de pouvoir les honorer avec succès.

Taureau

En finissant le repas avec votre cousin la dernière fois, vous vous étiez juré de ne plus attendre et de vous revoir très vite. Malheureusement, avec les aléas de la vie, sa frénésie ne permet pas de le concrétiser comme on le voudrait. Pourtant, l’idée vous hante et vous enchante. Dès à présent, la balle reste dans votre camp. Analysez bien le moindre trou qui se libère dans votre emploi du temps. Une fois trouvé, remplissez-le de douceur et de bonheur avec ce membre si particulier de votre famille.

Gémeaux

Été dansant. Vénus apporte du swing à l’amour. Juillet démarre à grand renfort de flonflons, vous flirtez et festoyez à volonté. De l’ardeur à faire fondre les cœurs, de l’entrain à la maison surtout si un voyage se prépare. Côté job vous remplissez la mission sans grande conviction, qu’importe c’est l’été. Le plus : votre capacité à vous adapter aux situations nouvelles rassure vos proches et détend l’atmosphère.

Cancer

Vous jouirez d’une bonne santé dans sa globalité. Votre tonicité originelle revient à la surface, notamment si vous êtes ascendant Poisson. Toutefois, surveillez votre hygiène de vie et régulez votre alimentation. Choyez votre estomac en disant « non » aux aliments trop gras ou sucrés qui vous font de l’œil. Surtout lorsque le creux de la journée demande à être comblé. Afin de prévenir les fringales, composez votre petit déjeuner avec du pain complet pour le glucose et des fruits pour les vitamines.

Lion

C’est festif. Une semaine pareille à la dernière, autant de sentiments exaltants partagés avec bonheur. Exit ce qui est toxique, Vénus vous aide à prendre une bonne respiration dans un environnement clément. L’entourage est sain, l’amitié sincère, l’amour solide. Tout va pour le mieux. Le plus : l’énergie est là, elle vous porte, vous transporte vers des aventures excitantes à vivre et à partager.

Vierge

Vous vous voulez libre comme Max et tenez à le faire savoir. Pas de rencontre avec la famille, pas de rencontre avec les amis, pas de voiture commune, encore moins de maison, ni enfant, ni chat, ni chien, ni tortue. Vos perpétuelles obstructions agissent sur l’autre comme un insecticide. Vous éradiquez son désir et ses espoirs. Natif du deuxième décan, vous semblez davantage ouvert à la discussion. Si votre soif de liberté est grande, votre envie d’une belle romance l’est encore plus

Balance

Vous ne remercierez jamais assez Vénus de freiner les assauts de Jupiter. Les obstacles sont allègrement franchis, en confiance et avec le soutien spontané de votre entourage. Les barrières tombent en amour. Le rapprochement est acté par l’échange d’un doux baiser. Le plus : en Gémeaux Vénus n’intellectualise pas, vous vivez, vibrez, agissez sur des coups de cœur, de foudre et de folies.

Scorpion

Une propension au rêve et à la contemplation vous enivre petit à petit ces jours-ci. Sous l’effet de la planète Neptune, vous aspirez à redécouvrir le monde qui vous entoure et à retomber en enfance. La vie d’adulte possède quelques désagréments que vous fuyez bien volontiers en ce moment. Vous vous orientez naturellement vers des loisirs créatifs comme la poterie ou des occupations ludiques tels que le coloriage. Une excellente façon de vous relaxer. Surtout si vous êtes de nature stressée

Sagittaire

On vous sent découragée, lasse d’essayer de faire bouger les lignes. Les résistances sont fortes, insidieuses, évitant toute confrontation. Impossible de passer en force, Jupiter vous suggère de creuser de nouvelles pistes et de trouver d’autres interlocuteurs ouverts et plus réactifs. Le plus : tablez aussi sur votre sens de la débrouillardise pour sortir de l’ombre et de l’impasse.

Capricorne

Neptune vous entraîne dans une quête métaphysique sans précédent. Vous vous posez beaucoup de questions et en arrivez même à vous interroger sur votre partenaire. Pourquoi l’avoir choisi ? Pourquoi rester auprès de lui ? Pourquoi les manchots ne peuvent-ils pas voler alors que les pingouins oui… ? Bref, vous ne tournez pas rond. Il n’est pas impossible que vous soyez au fond de vous un peu déprimé, surtout si vous êtes natif du 2ème décan. Ne remettez pas votre partenaire en cause, essayez plutôt d’effectuer un travail sur vous-même.

Verseau

La configuration est idéale pour rompre avec la solitude et le célibat. Vénus en Gémeaux table sur une idylle, sans spéculer sur l’avenir. L’amour au présent. Jupiter crée des événements festifs. L’occasion de tisser des liens, de se découvrir des affinités avant de rester en contact et de se revoir. Le plus : planète chanceuse pour les finances, Vénus vous permet de réduire les coûts ou de réaliser de jolis coups.

Poissons

Votre caractère susceptible vous fera prendre la mouche à tout bout de champ. Un penchant qui touchera en particulier les ascendants Capricorne. Ne vous laissez pas entrainer dans une spirale négative, relativisez ! Votre égo a souvent le dernier mot et cela peut parfois vous faire défaut. Rassurez-vous, ce désordre émotionnel ne va pas durer. La prise de conscience est l’étape clé. Un rien vous agace ? Respirez un bon coup et passez rapidement à autre chose. C’est facile, vous verrez !