Les Pays-Bas livreront leurs F-16 à l’Ukraine en 2024

Les Pays-Bas ont annoncé la livraison des premiers avions de chasse F-16 à l’Ukraine en 2024, dans le cadre de l’initiative visant à renforcer les capacités de défense de ce pays.

La ministre néerlandaise de la Défense, Kajsa Ollongren, a révélé que les Pays-Bas prévoient de livrer leurs premiers avions de chasse F-16 à l’Ukraine en 2024. Cette décision fait partie de l’engagement pris par plusieurs pays européens de soutenir l’Ukraine en renforçant ses capacités de défense aérienne.

La ministre a souligné que la formation des pilotes ukrainiens pour opérer ces avions de quatrième génération prendrait probablement de six à huit mois. Cette phase de formation est essentielle pour permettre à l’Ukraine d’utiliser pleinement ces avions de chasse de pointe.

Outre les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège ont également confirmé leur intention d’envoyer des avions F-16 à l’Ukraine. Copenhague avait précédemment annoncé que l’Ukraine pourrait recevoir le premier lot de six F-16 danois dès le Nouvel An. La formation des pilotes ukrainiens avait déjà commencé au Danemark en août, en coopération avec d’autres membres de la « coalition des avions de chasse ».

Cette initiative vise à renforcer la capacité de défense de l’Ukraine face aux défis sécuritaires dans la région, en particulier dans le contexte des tensions persistantes avec la Russie et le conflit en cours dans l’est de l’Ukraine.