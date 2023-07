Les navires en route vers l’Ukraine seront de potentiels bateaux militaires pour Moscou

- Publicité-

Les tensions entre la Russie et l’Ukraine atteignent un nouveau palier alors que la Russie annonce qu’elle considérera désormais les navires se rendant vers l’Ukraine en mer Noire comme des « potentiels bateaux militaires ».

Mercredi, la Russie a publié une déclaration du ministère de la Défense annonçant une mesure controversée concernant les navires se dirigeant vers l’Ukraine en mer Noire. Selon cette déclaration, tous les navires naviguant dans les eaux de la mer Noire en direction des ports ukrainiens seront dorénavant considérés comme des « bateaux transportant potentiellement des cargaisons militaires ». Cette annonce soulève des inquiétudes quant à la sécurité maritime dans une région déjà instable en raison du conflit en cours entre la Russie et l’Ukraine.

En outre, le communiqué russe stipule que les pays du pavillon de ces navires seront désormais considérés comme « parties prenantes du conflit ». Cette mesure étend la portée du conflit en impliquant directement les nations dont les navires commerciaux se dirigent vers l’Ukraine. Les pays dont les pavillons sont arborés par ces navires pourraient être confrontés à des conséquences diplomatiques et potentiellement sécuritaires en raison de leur implication indirecte dans le conflit russo-ukrainien.

Cette déclaration survient dans un contexte de tensions croissantes entre la Russie et l’Ukraine, qui ont été alimentées par des différends territoriaux, des questions de souveraineté et des relations internationales tendues. La mer Noire, en tant que voie maritime stratégique reliant l’Europe à l’Asie, est d’une importance cruciale pour le commerce mondial, et toute perturbation de la sécurité dans cette région pourrait avoir des répercussions économiques et géopolitiques majeures.