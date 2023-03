Le Kremlin voit la main des États-Unis derrière les récentes manifestations en Géorgie, pays voisin de la Russie. Selon le porte-parole du Kremlin, ces manifestations sont le fruit d’une manipulation visant à susciter un sentiment anti-russe.

Depuis plusieurs jours, des manifestations secouent la Géorgie, pays du Caucase voisin de la Russie. Dans un contexte géopolitique tendu, le Kremlin a pointé du doigt l’implication des États-Unis dans ces événements.

En effet, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la déclaration de la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili, depuis New York, était la preuve de l’ingérence américaine dans les manifestations. Selon Peskov, cette intervention est « le signe que la main bien visible de quelqu’un cherche à provoquer un sentiment antirusse ».

En outre, il est important de souligner que les relations entre la Géorgie et la Russie sont historiquement compliquées. Depuis la chute de l’URSS, la Géorgie a cherché à s’émanciper de l’influence russe et à se rapprocher de l’Union européenne et de l’OTAN. Cette situation a engendré des tensions récurrentes entre les deux pays, notamment lors de la guerre russo-géorgienne de 2008.

Dans un contexte géopolitique marqué par la rivalité entre les États-Unis et la Russie, les événements en Géorgie ne peuvent être analysés qu’au prisme des relations entre ces deux puissances. Si l’implication des États-Unis dans les manifestations géorgiennes reste à prouver, il est certain que la situation dans ce pays est observée avec attention par les grandes puissances internationales.

En effet, la Géorgie est un acteur important dans la région du Caucase et son évolution politique peut avoir des répercussions sur l’équilibre régional.