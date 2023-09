Les Maldives ouvrent désormais leurs portes sans visa aux citoyens togolais

- Publicité-

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a annoncé une excellente nouvelle pour les citoyens togolais. Désormais, ils peuvent se rendre aux Maldives, un État insulaire de l’océan Indien, sans visa.

Les ressortissants togolais n’auront plus besoin d’un visa pour se rendre dans les Maldives, un archipel d’îles paradisiaques situé dans l’océan Indien. La nouvelle a été annoncée ce vendredi 22 septembre par le chef de la diplomatie togolaise, suite à une la signature d’un accord d’exemption de visa qui s’applique à toutes les catégories de citoyens togolais visitant les Maldives et vice versa. Cette mesure vise à promouvoir la coopération sud-sud entre les deux pays.

« J’ai signé l’exemption de visa pour toutes les catégories entre les Maldives et le Togo. Désormais, les citoyens de nos deux pays peuvent circuler librement sans visa. Vive la coopération sud-sud ! », peut-on lire sur le post du ministre Robert Dussey.

La signature de cet accord historique s’est déroulée en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient actuellement à New York, aux États-Unis. Les relations bilatérales entre le Togo et les Maldives se renforcent ainsi, renforçant davantage les liens d’amitié et les opportunités de coopération.

Le Togo est déjà en avance dans cette démarche, ayant conclu un accord similaire avec le Maroc l’année dernière. Cette nouvelle exemption de visa porte à près de 60 le nombre de pays où les citoyens togolais peuvent désormais se rendre sans obtenir de visa.

Les citoyens togolais peuvent désormais profiter de cette opportunité exceptionnelle pour découvrir les joyaux de cette magnifique nation insulaire de l’océan Indien. Quant aux Maldiviens, ils sont également les bienvenus au Togo, où ils pourront explorer sa culture riche et diversifiée.