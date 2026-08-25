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Les exportations turques vers l’Afrique ont atteint 13,3 milliards de dollars en sept mois

Les exportations turques vers les pays africains ont atteint 13,3 milliards de dollars entre janvier et juillet 2026, en hausse de 12,6% sur un an, selon Anadolu Agency citant le Conseil des relations économiques extérieures de Turquie (DEIK). Cette progression confirme le poids grandissant du marché africain dans le commerce extérieur d’Ankara.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Pour le seul mois de juillet, ces exportations se sont élevées à 2,3 milliards de dollars, soit une hausse de 16,3% par rapport à juillet 2025, toujours selon Anadolu Agency citant le DEIK.

L’Égypte a représenté le premier débouché africain des produits turcs en juillet, avec 426,2 millions de dollars d’exportations, d’après les chiffres relayés par Anadolu Agency.

Dans le même temps, le ministère turc du Commerce a indiqué que les exportations totales de la Turquie avaient atteint 161,601 milliards de dollars sur les sept premiers mois de 2026, en hausse de 3,4% sur un an.

Le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, a par ailleurs déclaré, via Anadolu Agency, que le commerce total entre la Turquie et l’Afrique avait dépassé 37 milliards de dollars en 2024.

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