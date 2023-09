Les États-Unis suspendent une partie de leur aide au Gabon

- Publicité-

Le gouvernement des États-Unis a annoncé la suspension temporaire d’une partie de son aide étrangère au Gabon, en réponse au coup d’État survenu dans le pays. Cette décision a été communiquée par Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine.

Sur la scène diplomatique, des santions continuent de tomber pour le Gabon, après le coup d’Etat qui a renversé le président Ali Bongo. Cette-fois, se sont les Etats-Unis qui ont acté la suspension d’une partie de leur aide au Gabon. «Le gouvernement américain suspend une partie de son aide étrangère au Gabon le temps d’évaluer l’intervention anticonstitutionnelle par des membres de l’armée du pays», indique le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué.

Washington a pris cette mesure dans le but d’évaluer la situation et de prendre position par rapport aux événements récents. Le coup d’État au Gabon a suscité de vives préoccupations au niveau international, avec de nombreux pays et organisations condamnant cette action et appelant au rétablissement de l’ordre constitutionnel.

Cette suspension de l’aide américaine au Gabon peut avoir des répercussions sur les relations entre les deux pays et sur la situation politique au Gabon.