Le Département d’État américain a annoncé son engagement à soutenir le processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, déclarant que la paix est possible. Dans un communiqué, le ministère a également souligné l’importance de rouvrir le corridor de Latchine pour les véhicules commerciaux et privés dès que possible.

Depuis 1991, les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont tendues, avec l’occupation par l’armée arménienne du Karabakh et de sept régions adjacentes. En septembre 2020, l’armée azerbaïdjanaise a lancé une opération pour libérer ses territoires occupés par l’Arménie au Karabakh, mettant fin à 44 jours d’âpres batailles. Un accord de cessez-le-feu a ensuite été conclu entre les deux parties, prévoyant le retour du contrôle sur les provinces occupées à Baku.

Dans ce contexte, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a souligné l’importance de rouvrir le corridor de Latchine, qui relie l’Arménie à la région du Karabakh. La semaine dernière, l’Azerbaïdjan a installé un poste de contrôle à l’entrée de cette route, le premier barrage routier depuis la fin de la guerre entre les deux parties en 2020.

Dans un entretien téléphonique avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, Blinken a également partagé sa conviction que la paix est possible et a exprimé le soutien de Washington au processus de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Le soutien des États-Unis au processus de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan est un signe encourageant pour la région, qui cherche à rétablir une stabilité durable après des années de conflit. Alors que les tensions persistent entre les deux parties, les efforts internationaux pour soutenir un dialogue pacifique et constructif sont essentiels pour atteindre une résolution pacifique et durable de la situation.