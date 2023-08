Les États-Unis préparent la formation de pilotes ukrainiens sur des F-16

- Publicité-

Washington annonce la prochaine formation de pilotes ukrainiens sur des chasseurs F-16, un pas significatif dans le renforcement des capacités aériennes de l’Ukraine.

Dans un effort visant à renforcer les capacités aériennes de l’Ukraine et à consolider sa position en tant que partenaire stratégique, les États-Unis ont récemment dévoilé leur décision de former des pilotes ukrainiens sur des chasseurs F-16. Cette initiative, annoncée par le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, au cours d’une conférence de presse tenue jeudi soir, souligne l’engagement continu des États-Unis en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région.

La formation débutera après un programme intensif d’anglais prévu pour le mois de septembre, préparant ainsi les pilotes ukrainiens à communiquer efficacement dans l’environnement international de l’aviation. Dès le mois d’octobre, les pilotes entameront leur formation sur les chasseurs F-16 à la base aérienne Morris en Arizona. Cette formation sera dirigée par la 162e Escadre de la Garde nationale aérienne, une unité renommée pour son expertise et son expérience.

Bien que le nombre exact de participants ukrainiens n’ait pas été divulgué, des dizaines de pilotes et de techniciens de maintenance devraient être inclus dans le programme. Cette décision marque une étape significative dans le partenariat entre les deux nations, démontrant la confiance accordée par les États-Unis à l’Ukraine pour gérer et opérer des aéronefs de haute technologie.