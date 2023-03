Les États-Unis n’envisagent pas d’installer une base militaire américaine au Bénin

Le Bénin a bénéficié d’une contribution d’un million de dollars de la part des États-Unis pour renforcer la sécurité physique et la gestion de ses forces armées. Cette contribution ajoutée à beaucoup d’autres apports américains dans le domaine de la sécurité, ne s’accompagnent d’aucun projet d’installation d’une base militaire américaine au Bénin. Du moins, pour le moment.

Les relations entre les États-Unis et le Bénin sont basées sur la coopération en matière de sécurité et le respect de la souveraineté nationale du pays. Les États-Unis ont déjà fourni une assistance technique et opérationnelle au Bénin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic de drogue. Cette aide a permis de renforcer la capacité des forces armées béninoises à faire face aux menaces sécuritaires dans la région.

Plus particulièrement en terme de la lutte contre le terrorisme, trois unités des forces spéciales américaines ont été déployées au Bénin depuis 2021 pour la formations de leurs homologues béninoises. Selon la sous-secrétaire d’Etat américain chargée du contrôle des armements et de la sécurité internationale, Bonnie Denise Jenkins, le Bénin a également bénéficié d’une contribution financière des États-Unis à hauteur d’un million de dollars pour renforcer la sécurité physique et la gestion de ses forces armées.

Cette aide permettra au pays de renforcer ses capacités opérationnelles, d’améliorer la formation de ses soldats et d’améliorer la sécurité des populations civiles. Cependant, il est important de noter que cette contribution ne s’accompagne d’aucun projet d’installation d’une base militaire américaine au Bénin dans la lutte contre le terrorisme.

« Il n’y a aucun plan d’installer une base militaire américaine au Bénin pour le moment », a déclaré Bonnie Denise Jenkins lors de son point de presse à l’ambassade des Etats-Unis à Cotonou, ce mercredi 8 mars 2023.

Depuis décembre 2021, le nord du Bénin est frappé par des attaques terroristes qui ont déjà fait au moins, une vingtaine de morts dans les rangs de l’armée béninoise.