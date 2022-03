Les Etats-Unis menacent les pays qui soutiennent la Russie mais rien ne sera oublié, selon Sergueï Lavrov

Le chef de la diplomatie russe a également déclaré qu’il pensait que c’était une arrogance débridée de la part des États-Unis de dicter à des pays comme la Chine, l’Inde, l’Égypte et la Turquie avec quels pays ils pouvaient coopérer. « Ce qui est frappant, c’est que ce type de chantage est utilisé à l’égard de civilisations aussi anciennes que la Chine, l’Inde et l’Égypte. Vous vous souvenez peut-être bien du type d’exigences auxquelles les Turcs étaient confrontés », a déclaré Lavrov, ajoutant que rien ne sera oublié.

« Chaque ambassadeur américain dans un pays donné a pour instruction de faire le tour et de menacer les autorités du pays dans lequel il travaille : ‘Ne commercez pas avec la Russie, n’achetez rien à la Russie, ne vendez rien à la Russie. N’y envoyez pas de ministres de quelque rang que ce soit ni de délégations. Je ne plaisante pas. Je le sais bien et mes amis m’en informent », a expliqué Lavrov.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision russe RBC, le ministre russe des Affaires étrangères a souligné qu’il existe des pays qui soutiennent la Russie au vu des développements en cours en Ukraine mais qui reçoivent des pressions de la part des Etats-Unis. « Il y a de tels pays et il y en a une majorité« , a déclaré Lavrov. « Je voudrais m’abstenir d’utiliser un langage impoli, mais la pression qu’ils subissent actuellement est bien au-delà d’un précédent et je n’aurais jamais pu imaginer cela », a-t-il ajouté.

