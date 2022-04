Les Etats-Unis félicitent la diva Angélique Kidjo pour son 5e Grammy

L’ambassade des Etats-Unis à Cotonou, a adressé ce lundi 4 avril 2022, ses vives félicitations à l’héroïne béninoise Angélique Kidjo, pour son 5e Grammy qui fait d’elle, l’artiste africaine à gagner le plus de Grammy Awards.

Dimanche 3 mars 2022, la chanteuse Angélique Kidjo a honoré le Bénin à la cérémonie de Grammy Awards, en décrochant pour la 5ème fois, la récompense d’excellence de l’industrie musicale américaine, le Grammy Awards, dans la catégorie assez évocatrice de « Meilleur Album du Monde ». Cette nouvelle récompense, lui a valu les félicitations de la représentation diplomatique des Etats-Unis au Bénin.

« Nous sommes fiers de nous joindre à la célébration par Angélique Kidjo de son 5e Grammy« , a déclaré l’ambassade des Etats-Unis à Cotonou. « Sa carrière prolifique est désormais une évidence de qualité », a-t-elle poursuivi.

Dans sa déclaration, l’ambassade américaine a mis un accent particulier sur la bonté de cœur de la vedette de la musique béninoise. « Vous le savez, avec sa fondation Batonga et le soutien de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin, Angélique a montré que ses talents internationalement reconnus pouvaient s’associer à un grand cœur au profit de la cause de l’éducation et de l’autonomisation des filles dans le cadre de programmes spécifiques avec nous ici », a conclut l’ambassade.

Les Grammy Awards ou Grammies sont des récompenses créées en 1958 décernées chaque année aux États-Unis par la National Academy of Recording Arts and Sciences afin d’honorer les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le domaine de la musique de l’industrie américaine.

Partager :

Tweet

WhatsApp

Telegram

Imprimer