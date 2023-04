Les États-Unis exhortent la Chine à choisir la diplomatie plutôt que les pressions sur Taïwan

Les États-Unis ont exhorté la Chine à opter pour la diplomatie plutôt que les pressions sur Taïwan, après l’envoi par Pékin de navires de guerre dans les eaux entourant l’île. Cette déclaration fait suite à une rencontre entre la présidente taïwanaise et le président de la Chambre américaine des représentants, à Los Angeles.

Le porte-parole du département d’État américain, Vedant Patel, a exhorté la Chine à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques envers Taïwan. Il a appelé Pékin à choisir plutôt la voie de la diplomatie constructive. Ces propos ont été tenus après que la Chine a envoyé des navires de guerre dans les eaux entourant Taïwan, suscitant des inquiétudes sur une possible escalade des tensions dans la région.

La présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, avait rencontré le président de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, à Los Angeles. Cette rencontre a été saluée par les responsables américains, mais a suscité une réaction négative de la part de la Chine, qui considère Taïwan comme une province rebelle.

Les tensions entre la Chine et Taïwan sont un sujet de préoccupation croissante pour la communauté internationale. Les États-Unis ont exprimé leur soutien à Taïwan et appelé la Chine à opter pour la voie de la diplomatie plutôt que celle des pressions. Il est important que les parties prenantes cherchent des solutions pacifiques pour résoudre leurs différends et maintenir la stabilité dans la région.