Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a averti vendredi que les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN risquaient une confrontation armée avec la Russie, ce qui pourrait entraîner des conséquences catastrophiques.

Ces déclarations interviennent après une rencontre tendue entre Sergueï Lavrov et Josep Borrell, porte-parole de la diplomatie européenne, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). Selon M. Borrell, M. Lavrov s’est emporté et a exprimé de manière agressive son point de vue, en accusant l’Occident de complot et en prédisant une poursuite de la guerre. Pour sa part, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a qualifié les remarques de M. Lavrov de négatives et non constructives.

La situation actuelle est marquée par une escalade des tensions entre la Russie d’une part, et les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN d’autre part. Des différends géopolitiques, tels que la crise ukrainienne, le déploiement de troupes russes à la frontière de l’Ukraine et les cyberattaques présumées, ont exacerbé les relations déjà tendues entre les parties.

La Russie a récemment exprimé son mécontentement face à l’expansion de l’OTAN vers l’Est, considérant cela comme une menace directe à sa sécurité nationale. De leur côté, les États-Unis et l’OTAN ont exprimé leur inquiétude concernant les activités militaires russes, notamment l’annexion de la Crimée et le soutien présumé aux séparatistes dans l’est de l’Ukraine.