Les États-Unis et l’Inde appellent à préserver l’intégrité territoriale de l’Ukraine

Lors de la visite d’État du premier ministre indien Narendra Modi à Washington, les États-Unis et l’Inde ont publié un communiqué commun, mettant l’accent sur l’importance de préserver l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine. Dans ce document, le président américain Joe Biden et le dirigeant indien ont exprimé leur préoccupation face au conflit en Ukraine et ont souligné les conséquences humanitaires tragiques qui en découlent.

Le communiqué conjoint reflète l’engagement des États-Unis et de l’Inde à promouvoir la paix et la stabilité dans le monde, en soutenant les principes fondamentaux du droit international et en respectant la souveraineté des nations. Joe Biden et Narendra Modi ont affirmé leur ferme opposition à toute tentative d’annexion territoriale par la force et ont appelé toutes les parties concernées à résoudre leurs différends par le dialogue et les négociations pacifiques.

Le président Biden a souligné l’importance de la coopération internationale pour faire face aux défis mondiaux et a salué l’Inde en tant que partenaire stratégique clé dans cette quête commune. Les deux dirigeants ont également réaffirmé leur soutien aux institutions internationales, telles que l’Organisation des Nations unies, pour favoriser la résolution pacifique des conflits et garantir la stabilité mondiale.