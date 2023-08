Les États-Unis approuvent la vente historique des missiles israéliens Arrow 3 à l’Allemagne

- Publicité-

Dans un accord de défense sans précédent, les États-Unis ont donné leur feu vert à la vente du système de défense antimissiles Arrow 3 d’Israël à l’Allemagne, marquant ainsi le plus grand contrat de défense de l’histoire du pays.

Le ministère israélien de la Défense a annoncé aujourd’hui que les États-Unis avaient approuvé la vente du système de défense antimissiles Arrow 3, une avancée technologique majeure dans le domaine de la sécurité, à l’Allemagne. Ce contrat de 3,5 milliards de dollars marque un jalon important dans l’histoire de la défense israélienne et européenne.

Le système Arrow 3, développé et fabriqué par Israël Aerospace Industries (IAI) en partenariat avec le géant américain de l’aérospatiale Boeing, est conçu pour intercepter et neutraliser les missiles balistiques à longue portée, offrant ainsi une protection vitale contre les menaces potentielles.

Ce partenariat stratégique entre Israël et les États-Unis ouvre la voie à une collaboration renforcée dans le domaine de la sécurité et de la technologie militaire. Alors que les tensions géopolitiques persistent à travers le monde, la coopération internationale dans le domaine de la défense devient de plus en plus cruciale. L’approbation de cette vente par les États-Unis témoigne de la confiance en la capacité d’Israël à fournir des solutions de pointe pour renforcer la sécurité mondiale.

Les experts soulignent que cette vente revêt une importance particulière pour l’Allemagne et l’Europe, qui cherchent à renforcer leurs défenses contre les menaces potentielles. Le système Arrow 3, grâce à sa technologie de pointe et à ses capacités d’interception précises, offre un rempart solide contre les missiles balistiques et constitue un ajout crucial à l’arsenal défensif de l’Allemagne.