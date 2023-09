Les États-Unis approuvent la vente d’avions de chasse F-35 à la Corée du Sud

Les États-Unis ont donné leur feu vert à la vente d’avions de combat F-35 à la Corée du Sud, dans un contrat évalué à 5,06 milliards de dollars.

Les États-Unis ont récemment approuvé la vente d’avions de chasse F-35 à la Corée du Sud. Ce contrat, d’une valeur de 5,06 milliards de dollars, a été notifié au Congrès et permettra à Séoul d’acquérir jusqu’à 25 exemplaires de ces avions de combat de pointe, reconnus comme les plus performants sur le marché et dotés de capacités furtives avancées.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes dans la péninsule coréenne, notamment en raison des préoccupations liées aux activités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Les États-Unis continuent de soutenir leurs alliés sud-coréens en renforçant leurs capacités de défense.

Les F-35 sont conçus pour être polyvalents et offrent des capacités avancées en matière de combat aérien, de reconnaissance et d’attaque au sol. Leur caractéristique principale est leur capacité furtive, qui leur permet de passer inaperçus aux radars ennemis, améliorant ainsi leur capacité à mener des opérations offensives et défensives.