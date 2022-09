Les Etats-Unis annoncent une nouvelle aide de 457,5 millions de dollars à l’Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé lundi, une nouvelle aide de 457,5 millions de dollars à l’Ukraine pour financer les forces de l’ordre notamment la police, les garde-frontières et les policiers chargés d’enquêter sur les crimes de guerre.

« Nos envois d’équipements de protection, de matériel médical et de véhicules blindés ont nettement réduit le nombre de décès parmi les civils ukrainiens et leurs défenseurs », a indiqué le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken en annonçant cette aide. « Les États-Unis se tiennent au côté du peuple ukrainien et restent déterminés à soutenir une Ukraine démocratique, indépendante et souveraine« .

Cette nouvelle tranche, qui porte à 645 millions de dollars l’aide totale des Etats-Unis au financement des forces de l’ordre ukrainiennes, s’ajoute aux milliards de dollars d’aide militaire que Washington a déjà débloqué pour Kiev.

En marge des Etats-Unis, les Pays-Bas ont aussi annoncé vouloir accroitre leur soutien à l’Ukraine. En effet, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé ce lundi soir, qu’il allait intensifier sa « réponse à la mobilisation de la Russie et aux référendums illégitimes » tenus dans les territoires ukrainiens occupés par les forces russes.

« Plus d’armes, plus de sanctions, et plus d’isolement pour la Russie, a-t-il précisé sur Twitter à l’issue d’un échange téléphonique avec le président ukrainien. La protection de l’Europe est cruciale pour notre sécurité ».

Depuis le week-end dernier, la guerre en Ukraine est rentrée dans son huitième mois. La Russie continue d’intensifier ses offensives contre Kiev qui, aidé par les occidentaux, essaie de maintenir sa résistance.