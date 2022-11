Les Etats-Unis annoncent une aide financière « substantielle » à l’Ukraine

Les Etats-Unis vont accorder une nouvelle aide financière à l’Ukraine qui fait face depuis plus de neuf mois, à une offensive de la Russie. Il s’agit d’une aide financière « substantielle », selon l’administration américaine.

Les États-Unis devraient annoncer mardi une aide financière « substantielle » à l’Ukraine pour l’aider à faire face aux dommages causés par la Russie sur ces infrastructures énergétiques, en marge d’une réunion de l’Otan en Roumanie, ont indiqué lundi des hauts responsables américains.

Cette aide, qui sera détaillée par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, arrivé lundi soir à Bucarest, « sera substantielle et ce n’est pas fini », a indiqué à des journalistes l’un des hauts responsables s’exprimant sous le couvert de l’anonymat, en se refusant à donner de plus amples détails ou le montant précis. Il a toutefois rappelé que l’administration Biden avait budgété 1,1 milliard de dollars pour l’énergie en Ukraine et en Moldavie.

Elle s’inscrit dans la perspective d’une conférence internationale des bailleurs de fonds en « soutien à la résistance civile ukrainienne« , qui se tiendra le 13 décembre en France, a-t-il souligné.

Cette nouvelle aide sera la deuxième de l’Amérique envers l’Ukraine en ce mois de novembre. Il y a une semaine, Washington avait annoncé une aide militaire à l’Ukraine. Selon l’annonce, les américains devraient fournir 400 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire à l’Ukraine.