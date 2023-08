Les États-Unis annonce une nouvelle ambassadrice au Niger

Kathleen FitzGibbon prend ses fonctions à Niamey en tant que nouvelle ambassadrice des États-Unis au Niger, alors que le pays traverse une période de transition politique délicate suite à l’éviction du président Bazoum.

Dans un contexte politique marqué par des bouleversements majeurs, les États-Unis ont annoncé l’arrivée prochaine de Kathleen FitzGibbon en tant que nouvelle ambassadrice au Niger. Cette nomination intervient après un processus de confirmation d’une année et témoigne de l’engagement continu de la nation américaine envers la stabilité et la démocratie dans la région du Sahel.

Le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, a exprimé son enthousiasme quant à la confirmation de l’arrivée de l’ambassadrice FitzGibbon à Niamey. « Nous sommes ravis de voir que l’ambassadrice FitzGibbon a été confirmée fin juillet, après un processus de confirmation d’un an. Et nous attendons avec impatience son arrivée à Niamey », a déclaré M. Patel. Cette nomination reflète l’importance que les États-Unis accordent à leur partenariat diplomatique avec le Niger et à la promotion des valeurs démocratiques dans la région.

Le rôle de l’ambassadrice FitzGibbon revêt une importance particulière dans le contexte actuel de transition politique au Niger. Suite à l’éviction du président Mohamed Bazoum le 26 juillet, le général Abdourahamane Tchiani s’est autoproclamé chef d’un gouvernement de transition. Les États-Unis, quant à eux, maintiennent leur position en faveur d’une solution diplomatique qui respecte l’ordre constitutionnel au Niger. « Nous continuons à plaider pour une solution diplomatique qui respecte l’ordre constitutionnel au Niger et pour la libération immédiate du président Bazoum et de sa famille. Et nous restons déterminés à travailler avec nos partenaires africains pour promouvoir la sécurité, la stabilité et la gouvernance démocratique au Sahel », a souligné M. Patel.