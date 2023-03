Les tensions entre Washington et Moscou se sont accrues avec les dernières accusations de la Maison Blanche qui accuse la Russie de vouloir déstabiliser la Moldavie et d’y placer un gouvernement pro-russe.

Les relations entre les États-Unis et la Russie ont été tendues depuis de nombreuses années, mais ces derniers mois, les tensions ont augmenté avec l’accusation de la Maison Blanche selon laquelle, Moscou cherche à déstabiliser la Moldavie. Les responsables américains ont affirmé que la Russie utilise une variété de tactiques pour influencer les élections moldaves, y compris la désinformation et la manipulation des médias. En outre, Washington a également accusé la Russie de soutenir des groupes séparatistes dans la région moldave de la Transnistrie.

Ces allégations surviennent alors que la Moldavie est en proie à une crise politique et économique. Depuis 2019, le pays est dirigé par un gouvernement pro-européen, mais les tensions politiques et sociales ne cessent de s’aggraver. Les manifestations de l’opposition ont éclaté à plusieurs reprises, dénonçant la corruption et la mauvaise gestion économique.

Dans ce contexte, l’accusation de Washington contre Moscou vient aggraver encore la situation.