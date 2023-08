Les Émirats Arabes Unis livrent une cargaison de matériel de guerre au Tchad

Dans le cadre d’une coopération bilatérale solide, les Émirats Arabes Unis ont fourni au Tchad une cargaison d’équipements militaires visant à renforcer la sécurité des frontières du pays et à lutter contre le terrorisme. Cette initiative intervient alors que la situation politique au Niger suscite des préoccupations régionales.

Le 6 août dernier, l’ambassadeur des Émirats Arabes Unis à N’Djamena, Rachid Saïd Al Chamsi, a remis officiellement une cargaison de matériel de guerre au ministre tchadien des Armées. Cette livraison, comprenant des véhicules militaires et des équipements de sécurité, reflète l’engagement des Émirats Arabes Unis à soutenir les efforts du Tchad dans la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la protection des frontières. Ces équipements contribueront également à restaurer la paix et la stabilité dans la région.

L’agence d’information émiratie WAM a souligné l’importance des liens solides entre les deux pays, rappelant la signature de plusieurs accords bilatéraux, dont un accord de coopération militaire en juin lors de la visite officielle de Mahamat Idriss Deby, président du Conseil militaire de transition du Tchad, à Abou Dhabi. La cérémonie de remise de la cargaison s’est déroulée en présence de hauts responsables militaires tchadiens, témoignant ainsi de l’engagement mutuel envers la sécurité et la stabilité régionale.

Le ministre tchadien de la Défense a exprimé sa gratitude envers le soutien émirati, soulignant que cette collaboration militaire joue un rôle essentiel dans le renforcement de la sécurité et des efforts visant à surmonter les défis.