Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est aussi prononcé sur le changement du nom de l’équipe nationale de football annoncé par la FBF. Et pour le Secrétaire général adjoint, beaucoup de choses sont plus importantes aujourd’hui que le changement de nom de l’équipe nationale.

Le surnom « Les Guépards » proposé par la Fédération béninoise de football pour remplacer « Les Ecureuils » donné à l’équipe nationale continue de susciter des réactions au sein de la communauté sportive. Dans une récente interview accordée à l’ORTB, Mathurin de Chacus avait en effet annoncé que l’équipe nationale ne s’appellera plus « Les Ecureuils ». À partir de ce jour, il n’y aura plus d’Écureuils au Bénin pour ce qui est du football. À partir de ce jour, nos footballeurs s’appelleront les Guépards » , avait déclaré le président de la FBF sur l’ORTB.

Au détour d’un échange avec la presse, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, s’est aussi prononcé sur le sujet. Et pour le Secrétaire général adjoint, il y a des priorités plus urgentes que la dénomination de l’équipe nationale. « les instances indiquées pour informer du changement d’appellation le feront le moment venu et nous serons tous informés….

Ce à quoi le gouvernement du Bénin croit absolument, c’est moins le nom que les conditions de performances sur la durée qui sont créées. C’est d’ailleurs cela qui se traduit par l’érection de plus de 20 stades omnisports en l’espace d’un mandat du président de République et la mise en œuvre des réformes pour professionnaliser la pratique du sport dans notre pays« , a déclaré Léandre Houngbédji dans des propos rapportés par Mega Sports.

« Les conditions de base sont les plus déterminantes«

« Que l’on s’appelle Ecureuils, Guépards, Lions ou Aigles, les conditions de base sont les plus déterminantes et c’est pour cela que le gouvernement s’emploie à les créer. Ce qu’on va gagner demain si le projet se concrétisait serait multidimensionnel. C’est en termes de ce que dégage cette appellation, quelle est la représentation que la société se fait de ce nom, est-ce qu’en lui seul, il suffit à inquiéter l’adversaire ?

Le nom peut faire peur mais davantage ce qui est mis en place comme infrastructures, comme politique et c’est pour cela que le président de la République, son ministre des Sports et l’ensemble du gouvernement s’emploient à créer les conditions de l’avènement de véritables prestations relevées et sur la durée afin que nous engrangeons de plus en plus de victoires et de performances », a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Une double tentative en 2008 et en 2018

Ce n’est pas la première fois que la FBF souhaite changer le surnom « Écureuils » donné à l’équipe nationale au lendemain de l’indépendance du Bénin en 1960. En 2018, la FBF avait manifesté cet intérêt, en estimant qu’il est temps de changer afin de mieux exprimer les ambitions de l’équipe béninoise.

« Le surnom donné à l’équipe nationale doit faire écho auprès de la population et refléter nos fortes ambitions dans le monde du sport », confirment-ils dans un communiqué (…) Afin de proposer un nouveau nom à l’équipe nationale, le comité exécutif a décidé de mettre en place une commission sur le changement de nom de l’équipe nationale du Bénin« , avait expliqué la FBF.

La FBF a également lancé une enquête en ligne qui permet aux internautes de proposer un nouveau surnom. Un geste similaire avait déjà été lancé en 2008….mais sans succès.

Le Bénin compte quatre participations à la Coupe d’Afrique des nations (2004, 2008 et 2010) et zéro coupe du monde. Sa meilleure performance dans une compétition africaine remonte à la CAN en Egypte où les Écureuils ont atteint les quarts de finale, battus par le Sénégal (0-1).