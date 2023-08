Les BRICS en voie d’expansion : 08 pays arabes expriment leur intérêt pour l’adhésion

L’Afrique du Sud, pays hôte du 15e sommet des BRICS, a révélé que 23 nations, dont 08 pays arabes, ont formulé des demandes officielles pour rejoindre ce groupe économique influent.

Alors que les dirigeants des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se préparent pour leur 15e sommet, un vent d’expansion souffle sur ce groupe économique d’envergure mondiale. La ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a annoncé dimanche que pas moins de 23 pays ont exprimé leur désir de rejoindre les BRICS, une décision qui pourrait potentiellement remodeler la dynamique de cette alliance économique.

Parmi ces 23 pays, 08 pays arabes se sont démarqués en présentant des demandes officielles d’adhésion aux BRICS. Les candidats arabes comprennent l’Algérie, le Bahreïn, l’Égypte, le Koweït, le Maroc, la Palestine, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette démarche témoigne de l’attrait grandissant que suscite l’alliance des BRICS au sein des pays arabes, où de nombreuses nations cherchent à renforcer leurs relations économiques et politiques avec des partenaires influents à l’échelle mondiale.

La cheffe de la diplomatie sud-africaine a souligné l’importance de ces demandes dans le contexte actuel : « L’expansion des BRICS est une opportunité majeure pour renforcer la coopération économique et stratégique entre les nations candidates et les membres actuels du groupe ». Naledi Pandor a également précisé que l’Afrique du Sud, en tant que présidente des BRICS, présentera un rapport spécial lors du sommet pour aborder les principes et les normes d’expansion.

Le 15e sommet des BRICS, qui se tiendra du 22 au 24 août à Johannesburg, sera donc marqué par des débats cruciaux sur l’expansion de l’organisation. Les dirigeants présents devront prendre une décision fondamentale quant à l’élargissement des BRICS pour accueillir de nouveaux membres. Si l’adhésion de ces pays arabes et des autres candidats est approuvée, cela pourrait potentiellement renforcer la portée et l’influence du groupe, ainsi que les opportunités de coopération économique et politique entre les nations membres.