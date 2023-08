Les boxeurs béninois vont rechausser les gants et les chaussons

Dans un communiqué signé de son responsable à l’organisation, Paul Isaac AHOUANSSOU, la Fédération Béninoise de Boxe (FEBEBOXE) a annoncé la reprise de ses activités statutaires au titre de la saison 2023-2024.

La Fédération Béninoise de Boxe (FEBEBOXE) se prépare à reprendre ses activités statutaires après le championnat national amateur de boxe 2022-2023. Dans un communiqué officiel signé par Paul Isaac AHOUANSSOU, responsable de l’organisation de l’instance, l’annonce a été faite pour le plus grand plaisir des passionnés de boxe dans le pays.

Afin de préparer au mieux la nouvelle saison, le Comité Exécutif de la Fédération Béninoise de Boxe a décidé d’organiser un tournoi de mise en jambes au profit des clubs de boxe. Cette compétition préliminaire offrira l’opportunité aux boxeurs des différentes catégories d’âges et de poids de s’entraîner et de se préparer pour la nouvelle aventure sportive qui s’annonce.

Le tournoi national est ouvert à tous les participants qui souhaitent y prendre part, et ils ont jusqu’au 11 Août 2023 pour s’inscrire et se préparer à cette compétition excitante.

Le dernier championnat national amateur de boxe, qui s’est tenu en Mars dernier (2023), a été remporté par l’équipe de L’Atlantique/Littoral, qui a brillamment décroché sept médailles, dont six en or. Ce succès a certainement encouragé les autres clubs à se préparer encore plus intensément pour le prochain championnat national et les compétitions à venir.

La communauté de la boxe au Bénin est enthousiaste à l’idée de la reprise des activités statutaires de la Fédération, et les passionnés de ce sport attendent avec impatience de voir les talents locaux s’affronter lors du tournoi de mise en jambes et du championnat national à venir. Les boxeurs auront l’occasion de montrer leur talent et leur détermination sur le ring, dans l’espoir de remporter des médailles et de faire briller le Bénin sur la scène nationale et internationale de la boxe.

