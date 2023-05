Les avions de chasse japonais interceptent des appareils russes près de leurs côtes

- Publicité-

Le Japon a ordonné le décollage de ses avions de chasse pour intercepter deux avions de reconnaissance russes repérés à proximité de ses côtes, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité régionale. Cet incident survient dans un contexte de soutien international à l’Ukraine lors du sommet du G7, marquant ainsi une escalade des tensions entre le Japon et la Russie.

Le Japon a pris des mesures immédiates jeudi en faisant décoller ses avions de chasse pour intercepter deux avions de reconnaissance russes qui s’approchaient de ses côtes. L’un des appareils a été repéré dans l’océan Pacifique, tandis que l’autre était détecté en mer du Japon. L’état-major nippon a confirmé cette opération de défense aérienne dans un bref communiqué, soulignant que de tels incidents ne sont pas rares.

Cet événement survient à la suite de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky lors du sommet du G7 organisé à Hiroshima, dans l’ouest du Japon. Les pays membres du G7 ont réaffirmé leur soutien à l’Ukraine face à l’invasion russe en cours, marquant leur solidarité avec Kiev. Cette démonstration d’unité internationale a eu lieu alors que la Russie continue de faire preuve d’une agressivité croissante dans la région.



L’interception des avions russes près des côtes japonaises soulève des préoccupations quant à la sécurité régionale. Les tensions entre le Japon et la Russie se sont intensifiées ces dernières années en raison de différends territoriaux, en particulier autour des îles Kouriles du Sud, qui sont revendiquées à la fois par le Japon et la Russie. Ces incidents répétés d’approche d’appareils militaires russes près des côtes japonaises contribuent à une atmosphère de méfiance et de vigilance accrue.