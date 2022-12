Les 10 armées les plus puissantes d’Afrique de l’Ouest en 2022 (Vidéo)

Une armée est une organisation structurée d’individus armés visant à conquérir ou à défendre un territoire, détruire ou protéger d’autres unités militaires ou des unités civiles (entreprises, administrations…).

Lorsqu’une armée est organisée par un État, elle est une institution et ses objectifs sont subordonnés aux objectifs politiques de cet État ; on parle alors de l’armée, avec l’article défini. L’armée peut également s’occuper de divers travaux et remplir diverses fonctions, comme les travaux de déblaiement en cas de catastrophe naturelle ou de police en cas d’occupation.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde Argentine - - Croatie Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

Enfin, lorsque l’État est en grand danger (par exemple en cas de guerre totale), l’institution militaire prend habituellement une très grande extension, et toute la vie civile est militarisée à des degrés divers. Lorsque la fusion entre l’appareil d’État et l’appareil de l’armée est complète, on parle de dictature militaire.

À peine entamée, l’année 2022 marque l’histoire du monde avec des tensions géopolitiques. Face au conflit ukrainien et russe, de nouvelles coalitions entre les grandes puissances se dessinent pour préparer une « hypothétique » guerre dévastatrice dont le déclenchement ne tient plus qu’à un fil (bouton). Dans une récente analyse, le site globalfirepower.com a établi un classement 2022 des pays disposant de la plus grande puissance militaire pour nous donner une idée de l’ampleur d’un éventuel affrontement international.

Le dernier classement des Puissances militaires d’Afrique de l’Ouest révèle une incroyable percée du Mali. Le pays du Colonel Assimi Goïta rejoint le Nigeria et le Ghana sur le podium des meilleures armées sous-régionales.

L’armée malienne trainait l’image d’une armée misérable en Afrique. La percée des terroristes en République du Mali, un des plus grands pays d’Afrique, plus vaste d’Afrique de l’Ouest avec 1 241 238 km2, témoignait de la faiblesse des FAMa. C’est désormais un souvenir ancien et très lointain dans les esprits grâce à la coopération Russo-Malienne.

En effet, malgré la guerre russo-ukrainienne, le pays de Vladimir Poutine n’a cessé de doter en armes lourdes le Mali. Ce sont des aéronefs, des chars, véhicules blindés, munitions et plusieurs armes de guerre qui sont livrés aux troupes maliennes de façon régulière. Grâce à cette donation en armement, les hommes du Colonel Assimi Goïta ont inversé le rapport de force sur le théâtre des opérations face aux groupes terroristes.

Alors qu’ils poussaient les soldats maliens à déserter certains de leurs camps militaires, les terroristes sont aujourd’hui en débandade. Ils sont désormais traqués jusque dans leurs sanctuaires qu’ils désertent lors de chaque corps à corps avec les FAMa.

Pour en savoir d’avantage sur l’arsenal de ces pays, nous avons dressé pour vous le classement 2022 des plus grandes puissances militaires de la zone ouest africaine.