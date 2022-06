L’équipe de France, le PSG, les révélations de Zinedine Zidane sur son avenir

Ce jeudi, Zinedine Zidane a accordé un long entretien au quotidien L’Équipe. L’occasion pour le technicien français de revenir sur ses envies d’entrainer l’équipe de France, mais également sur les rumeurs l’envoyant au PSG.

Libre de tout contrat depuis son départ Real Madrid l’été dernier, Zinedine Zidane est convoité par plusieurs clubs. D’ailleurs, le technicien français a été lié ces dernières semaines au PSG, avant que le président du club français ne nie tout intérêt du club pour ce dernier. « On a choisi une autre option que Zidane. On a choisi un entraîneur qui sera le meilleur pour ce que nous voulons mettre en place. J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligues des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement ni indirectement. »

Néanmoins, l’avenir de Zinedine intéresse toujours les acteurs du football surtout en France, et le champion du monde 1998 a été questionné sur ses envies de revenir sur un banc, dans un entretien accordé au média L’Equipe. Dans un premier temps, le français n’a pas caché son désir de prendre un jour les rênes de l’équipe de France.

« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.) Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête.

[…] Je ne sais pas (quand, NDLR). Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit », a lancé Zidane.

L’ancien coach du Real Madrid est ensuite revenu sur les rumeurs l’envoyant au PSG. L’ex international tricolore ne ferme pas la porte au champion de France. « Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. […] Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où ». C’est donc claire, la possibilité de voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG dans l’avenir existe bel et bien.