L’envoyé du Pape François pour la paix en Ukraine se rendra à Moscou mercredi

Le cardinal italien Matteo Zuppi, envoyé du Pape François pour promouvoir la paix en Ukraine, se rendra à Moscou les 28 et 29 juin 2023, dans le cadre de ses efforts de médiation.

Le Vatican a annoncé que le cardinal Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne, se rendra à Moscou en tant qu’envoyé du pape François pour la paix en Ukraine. Accompagné d’un fonctionnaire de la Secrétairerie d’État, le cardinal Zuppi effectuera une visite de deux jours dans la capitale russe, les 28 et 29 juin 2023.

Cette visite intervient trois semaines après la visite du cardinal Zuppi à Kiev, où il a rencontré des responsables religieux et politiques pour discuter de la situation en Ukraine et encourager le dialogue entre les parties impliquées dans le conflit. En se rendant à Moscou, l’envoyé du Pape cherche à poursuivre ses efforts de médiation et à promouvoir une solution pacifique et durable à la crise ukrainienne.

- Publicité-

Le Vatican joue un rôle actif dans la recherche d’une résolution pacifique du conflit en Ukraine, exprimant sa préoccupation face aux souffrances humaines causées par la violence et plaidant en faveur du respect des droits fondamentaux et de la dignité de chaque personne. L’Église catholique, sous la direction du Pape François, s’engage à promouvoir la réconciliation, le dialogue et la fraternité entre tous les peuples, y compris dans des contextes de conflit.

La visite du cardinal Zuppi à Moscou témoigne de la volonté continue du Vatican d’œuvrer en faveur de la paix en Ukraine.