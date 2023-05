L’émissaire chinois pour l’Ukraine se rendra à Varsovie pour des pourparlers

- Publicité-

Li Hui, l’émissaire chinois chargé de discuter du règlement de la situation en Ukraine, se rendra à Varsovie le vendredi 19 mai, d’après des informations provenant du ministère polonais des Affaires étrangères. Le ministère a confirmé cette information en réponse aux spéculations suscitées par une annonce sur Twitter concernant une réunion entre l’émissaire chinois et un membre du gouvernement polonais.

Bien que les détails de la rencontre n’aient pas été divulgués, il est attendu que Li Hui aborde la situation en Ukraine et discute des mesures visant à favoriser un règlement pacifique. La visite de l’émissaire chinois en Pologne revêt une importance particulière étant donné les tensions croissantes dans la région et l’implication de la Chine dans les efforts de médiation.

La Pologne, en tant que pays voisin de l’Ukraine et membre de l’Union européenne, joue un rôle clé dans les discussions sur la crise en Ukraine. La visite de Li Hui à Varsovie offre une occasion de renforcer les liens diplomatiques entre la Chine et la Pologne, ainsi que de faciliter les échanges d’informations et de perspectives sur la situation actuelle en Ukraine.