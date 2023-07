L’émissaire américain pour le climat John Kerry annoncé à Pékin

- Publicité-

Dans le cadre des efforts continus visant à lutter contre la crise climatique, John Kerry, l’émissaire américain pour le climat, se rendra à Pékin du dimanche 16 juillet au mercredi.

Le département d’État américain a récemment annoncé que John Kerry se rendrait en Chine pour engager un dialogue constructif avec les responsables chinois sur la question de la lutte contre la crise climatique. Cette visite témoigne de la volonté de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine environnemental et de trouver des solutions communes pour faire face aux défis mondiaux qui menacent notre planète.

Au cours de sa visite, John Kerry devrait rencontrer des hauts responsables chinois pour discuter des moyens de renforcer les engagements des deux pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de promotion des énergies propres. La Chine et les États-Unis, en tant que deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, jouent un rôle crucial dans la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris et dans la transition vers une économie mondiale à faible intensité carbonique.

Les discussions entre John Kerry et les responsables chinois devraient également porter sur d’autres aspects de la coopération climatique, tels que le partage de connaissances et de meilleures pratiques, le financement de projets liés au climat et la promotion de la recherche et du développement de technologies vertes. Il est essentiel que les deux pays unissent leurs forces pour favoriser l’innovation et la mise en œuvre de politiques durables qui permettront de réduire les émissions de manière significative.